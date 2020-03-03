5. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si öncesi en iyi görseller yarıştı

03.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:42

Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bu yıl beşinci kez ev sahipliği yapacak Azerbaycan'da, yarışlarla ilgili en iyi haber ve görselleri hazırlayan gazeteciler ödüllendirildi.

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si organizatörü Baku City Circuit tarafından düzenlenen yarışmada kazananlar belli oldu.

Bakü'de düzenlenen törende Formula 1 temalı haber, görüntülü haber ve fotoğraf dallarında ödüller dağıtıldı.

Yarışmada, Anadolu Ajansı foto muhabiri Resul Rehimov fotoğraf dalında ikincilik elde etti.

Törenden sonra, yarışmaya sunulan fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.

5. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si 7 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: AA