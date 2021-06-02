5 firmaya e-skuter işletmeciliği yetki belgesi verildi
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5 firmaya e-skuter işletmeciliği yetki belgesi verildi

5 firmaya e-skuter işletmeciliği yetki belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti kapsamında şartları sağlayan 5 firmaya yetki belgesi düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti kapsamında şartları sağlayan 5 firmaya yetki belgesi düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de aktif olarak hizmet veren elektrikli skuterların, diğer ulaşım türleri ile entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bazı kuralların belirlendiği hatırlatıldı.

Paylaşımlı e-skuter işletmeciliğinin, sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabileceği belirtilen açıklamada, izin verilecek firmaların asgari 250 adet skutera, 500 bin lira sermayeye, uygun internet sitesi ve mobil uygulamalara ve kalite belgelerine sahip olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alma şartı bulunduğu kaydedildi.

Elektrikli skuter izinlerinin, büyükşehir belediyesi bulunan illerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOME), büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde ise İl Trafik Komisyonundan verileceği aktarılan açıklamada, Bakanlık tarafından, son 1 ayda paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti kapsamında şartları sağlayan 5 firmaya yetki belgesi düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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5 firmaya e-skuter işletmeciliği yetki belgesi verildi - Haberler Ekonomi
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