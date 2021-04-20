5 farklı inşaattan kablo çalan hırsızlar tutuklandı
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5 farklı inşaattan kablo çalan hırsızlar tutuklandı

5 farklı inşaattan kablo çalan hırsızlar tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da 5 farklı inşaattan kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 hırsız, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kastamonu'da 5 farklı inşaattan kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 hırsız, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da 5 farklı inşaattan çok miktarda kablo çalındığı ihbarını değerlendiren Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı inceleme ve güvenlik kamera görüntülerinden inşaatlardan kablo çalan hırsızların V.A, U.S. ve B.İ. olduklarını belirlendi. Ağrı'dan geldikleri ve Kastamonu'da bir süredir ikamet ettikleri öğrenilen V.A, U.S. ve B.İ, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hırsızlık şüphelisi şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Adliyeye sevk edildikleri sırada hırsızlık şüphelisi şahısların rahat hareketleri pes dedirtirken, adli girişinde şüpheli bir kişi kameralara karşı el salladı. - KASTAMONU

5 farklı inşaattan kablo çalan hırsızlar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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