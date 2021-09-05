5 Eylül Masterchef kim elendi? Masterchef'e kim veda etti? Masterchef kim gitti? Masterchef Türkiye elenen isim kim oldu?

Masterchef'te kim elendi? MasterChef Türkiye 2021 sezonunda ilk eleme etabı 5 Eylül Pazar akşamı gerçekleşti. Emre, Fatma, Hasan, Dilara, Hamza ve Safanur'un yer aldığı potada, yarışmacılar Eleme gecesinde büyük mücadele verdi. Peki, 5 Eylül Masterchef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Masterchef'e kim veda etti? Masterchef kim gitti? Masterchef elenen kim? Masterchef kim elendi bugün 2021

Masterchef Türkiye'de ilk hafta eleme gecesi gerçekleşti. Masterchef macerasına veda eden isim belli oldu. Eleme yarışındaki en iyi tabak Hasan'ın tabağı seçildi. Son ikiye kalan isimler ise Fatma ve Hamza oldu. İki isimden birisi yarışmaya veda edecek. Potadaki isimler arasında eleme gecesi gerçekleşen büyük mücadele sonucu Masterchef Türkiye'de elenen isim belli oldu. Bunun üzerine vatandaşlar Masterchef ile ilgili en çok "5 Eylül Masterchef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Masterchef'e kim veda etti? Masterchef kim gitti? Masterchef elenen kim?" sorularını araştırdı. Masterchef'te elenen isme haberimizin devamından ulaşabilirisiniz.

MASTERCHEF 6 ELEME ADAYI KİMLERDİR?

3 Eylül Cuma günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu İbrahim kazandı ve 5. eleme adayı olarak Safanur'un ismini verdi. 6. eleme adayı ise Hamza oldu

Buna göre tüm eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Emre

2. eleme adayı : Fatma

3. eleme adayı : Hasan

4. eleme adayı : Dilara

5. eleme adayı : Safanur

6. eleme adayı : Hamza

5 EYLÜL PAZAR MASTERCHEF EN İYİ YEMEĞİ YAPAN 3 İSİM HANGİSİ?

Masterchef'te bugün ilk aşamada jüriler ceviz ile en iyi yemeğin yapılmasını istedi. En iyi yapan 3 isim eleme adayı potasından çıkacak.

Sonuçlar açıklandı.

En iyi 3 isim şöyle:

Gecenin Birincisi : Emre

Gecenin İkincisi : Safanur

Gecenin Üçüncüsü : Dilara

Bu 3 isim dışındaki isimler bir oyun daha oynayacak. Son oyunda ise en kötü tabağı yapan Masterchef'e veda edecek.

Eleme adayları : Fatma,Hasan,Hamza

Şuanda Fatma, Hasan ve Hamza eleme yarışmasında mücadele ediyorlar. Mehmet Şef'in imza tabağı olan Armudiye yemeğini en iyi yapan kişi yarışı kazanacak. Sonuncu olan maalesef Masterchef'e veda edecek.

5 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Hasan Mehmet Şef'e en yakın tabağı hazırladı ve en iyi olarak seçildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Son ikiye Fatma ve Hamza kaldı. İki isimden birisi Masterchef'e veda edecek.

ELENEN İSİM : FATMA

Fatma, bu hafta Masterchef'e veda eden isim oldu.