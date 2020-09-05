5 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi Ergin Ataman, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kendisi hakkındaki eleştirisine, "Hidayet benim sevdiğim bir kardeşim. Özellikle genç takımdayken, 2000 yılında ilk tarihi Final Four oynarken, o takımın oyuncusuyken benim eski öğrencim. Ben onunla alakalı konuşmak istemiyorum.

Ergin Ataman, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kendisi hakkındaki eleştirisine, "Hidayet benim sevdiğim bir kardeşim. Özellikle genç takımdayken, 2000 yılında ilk tarihi Final Four oynarken, o takımın oyuncusuyken benim eski öğrencim. Ben onunla alakalı konuşmak istemiyorum. Kamuoyu gerekli takdiri gerekli değerlendirmeyi yapacaktır" diye karşılık verdi Kariyerinde Şampiyonlar Ligi Kupası bulunan Cristiano Ronaldo gibi yıldızlarıyla birlikte Manchester United takımında forma giyen dünya yıldızı eski futbolcu Anderson, Adana Demirspor U-16 takımının antrenörü oldu. Anderson: Adana Demirspor, evim gibi "Futbolda her şey mümkündür""Bütün tecrübelerimi çocuklara aktaracağım" "Futbolda her şey mümkündür""Bütün tecrübelerimi çocuklara aktaracağım" A MİLLİ TAKIM11.00 Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçı olan Sırbistan karşılaşması için Belgrad'a hareket edecek.20.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.21.00 Milliler, son çalışmasını maçın oynanacağı statta yapacak.FENERBAHÇE21.00 Sarı-lacivertliler, The Land Of Legends Cup finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. GALATASARAYSarı kırmızılı takım hafta sonunu izinli geçirecek. TSYD BAŞKENT KUPASI19.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği (Eryaman Stadı) HAZIRLIK MAÇI17.00 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK MERKEZ HAKEM KURULUTürkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak. YELKENTürkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü'nün iş birliği ile düzenlenen 5'inci Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, İstanbul Caddebostan - Adalar parkurunda gerçekleştirilecek. UEFA ULUSLAR LİGİLig A - Grup 219.00 İzlanda - İngiltere21.45 Danimarka - BelçikaLig A - Grup 321.45 Portekiz - Hırvatistan21.45 İsveç - FransaLig C - Grup 119.00 Azerbaycan - Lüksemburg19.00 Güney Kıbrıs - KaradağLig C - Grup 216.00 Makedonya -Ermenistan19.00 Estonya - GürcistanLig D - Grup 2 16.00 Cebelitarık - San Marino

Kaynak: DHA