5 Eylül 2020 Haberleri
5 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
06.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:20
- Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt koronavirüse yakalandı
- Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı
- Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu
- İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti
- Fransa'nın Türkiye düşmanlığı devam ediyor! Lise kitabından terör örgütü YPG/PKK propagandası
- Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet
- Bakan Koca, KPSS'ye girecek öğrencilere hem başarı diledi hem de uyarılarda bulundu
- Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat
- Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 12 yaralı
- ABD'de bir düğünde 147 kişi koronavirüse yakalandı, 3'ü hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Sırbistan'a Kudüs tepkisi: Çözümü güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz
- Belediyeye ait su tankeri motosikletle çarpıştı: 1 ölü
- Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu
- Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak
- Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
- Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi
- Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı
- Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakaladı
- KKTC'den koranavirüs önlemi! Adaya gelecekler 7 gün karantinada kalacak
- Kontrolden çıkan otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi
- TEM'de korkunç kaza! Metrelerce havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, feci şekilde can verdi
- Elini kıyma makinesine kaptıran genç kızın yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı
- Bakan Koca, koronavirüs salgınına ilişkin 'Bilimsel çalışmalara müdahale edildiği' iddiasını yalanladı
- 'Yunanistan sınırına tank sevkiyatı' iddiası gerçeği yansıtmıyor
- Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu
- UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı
- İnşaat işçileri arasında taşlı sopalı kavga çıktı: 6 yaralı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açtığı Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı
- Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı
- Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu
- Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak
- Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu
- Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak
- Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar
- Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı
- Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok
- Cüneyt Çakır, Bosna Hersek-Polonya maçında düdük çalacak
- Balayından dönen avukat ile eşi, trafikte başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı ve tehdit edildi