5 Eylül 2019 Haberleri
5 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
06.09.2019 00:18
- Hadise'den makyajsız ve bikinili iddialı poz!
- Polis, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon düzenledi
- SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu
- AK Parti'de ihracı istenen Davutoğlu ve üç isme tebligat gönderildi
- Elektrik dağıtım şirketi, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye de şirketin 'ruhsatsız' binasını mühürledi
- Ekrem İmamoğlu Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk kez konuştu: İade edeceğiz
- Bakan Kurum'un eniştesi Emniyet İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'na atandı
- Buse Terim'den babasına verilen cezaya sert tepki: Allah'ınız yok
- Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi, provokatif eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
- Mustafa Cengiz'den Terim'e verilen cezayla ilgili açıklama: Kararın saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi
- HDP'ye tepki gösteren annelere destek vermemekle suçlanan Gökhan Özoğuz eleştirilere cevap verdi
- Mansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı erteledi
- Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı
- Kılıçdaroğlu'ndan Tank Palet Fabrikası açıklaması: 50 milyon doları buldum
- Bir şahıs, boşanma davasının sürdüğü eşini öldürdü, eşinin birlikte yaşadığı erkeği ise yaraladı
- Öğretmenlerine spermli krep yedirdiği tespit edilen yedi öğrenci gözaltına alındı
- İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi
- HDP'li Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alındı
- Prenses Charlotte'nin, Kraliçe Elizabeth'e olan benzerliği İngiliz medyasında gündem oldu
- Çocuklarına içki içirdikleri için gözaltına alınan çift serbest bırakıldı
- ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti
- Kamerun'da parktan kaçan iki aslan 80 inek yedi
- Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip
- Tartıştığı kişinin kulağını koparan şüpheli gözaltına alındı
- LPG'ye 3 kuruş zam geldi
- İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı
- 80 yaşındaki caretta carettayı çekiçle yaralamışlar
- Cani kadın yavru köpeğin gözünde sigara söndürdü! Kan donduran görüntüler kameraya yansıdı
- Etkili olan dolu yağışı Ardahan'ı beyaza bürüdü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sınırı açarız' restine AB'den ilk yanıt: İyi niyetle hareket edileceğine inanıyoruz
- St Petersburglu seçmen 'Erdoğan' dedi
- Gelir İdaresi Başkanlığı, sahte trafik cezalarına karşı uyardı
- Afili Aşk dizisinde 'Kadına şiddete hayır' sahnesi sosyal medyayı salladı
- Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili AK Parti'den ilk tepki: Makam araçlarını bulamayınca hizmet araçlarını getirmiş
- Cani adam ayrı yaşadığı karısını, kızları yan odadayken boğazından bıçaklayarak öldürdü
- Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
- Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı
- Erdoğan ile görüştüler! Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçmesine kesin gözüyle bakılıyor
- Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor!
- Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı