5 ev ve 1 iş yerini soyan hırsızlık şüphelileri, tutuklandı 5 ev ve 1 iş yerini soyan hırsızlık şüphelileri, tutuklandıGAZİANTEP'te, 5 ev ve 1 işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

5 ev ve 1 iş yerini soyan hırsızlık şüphelileri, tutuklandı GAZİANTEP'te, 5 ev ve 1 işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Kapısını açamadıkları işyerine tüfekle ateş ederek soyan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gaziantep'te, farklı semtlerdeki 5 ev ve 1 işyerinde hırsızlık meydana geldi. Gelen hırsızlık ihbarları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 şüphelinin bazı evlere tırmanarak girip hırsızlık yaptığını, bir işyerinin de kepenklerini açamayınca tüfekle ateş edip camını kırarak içeri girdiğini belirledi. Polisler, adresleri belirlenen 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: DHA