5. Etap Hobi Bahçesi Açıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye tarafından yapılan 5. Etap Hobi Bahçesi, düzenlenen törenle açıldı.

Mezitli Belediyesi tarafından Kandak Deresi yanına inşa edilen ve Akdeniz ile Davultepe mahalle sakinlerinin birlikte kullanabileceği hobi bahçesi açılışına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Tarhan, burada yaptığı konuşmada, vatandaşları şehrin karmaşasından ve stresinden uzaklaştırmak için yeni bir hobi bahçesi açtıklarını bildirdi.

Domates, biber, patlıcan, salatalık ve fasulye gibi birçok ürünü yetiştirme fırsatı bulan vatandaşlara doğa ile iç içe bir yaşam sürdürmelerini sağladıklarını belirten Tarhan, şöyle konuştu:

"Burası çok huzurlu bir yer. İnsanlar bitkilerle uğraşmanın yanı sıra kendi yetiştirdiği ürünleri de tüketme fırsatı buluyor. Stres ve şehrin gürültüsünden uzakta adeta toprakla bütünleşiyor. Proje, yoğun ilgi görüp, talep de artınca yeni hobi bahçeleri oluşturmaya devam ediyoruz."

Tarhan, hobi bahçelerinde kullanılan elektrik ve su başta olmak üzere her türlü imkanı ücretsiz olarak sağladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından açılışa katılanlara çorba ikram edildi.