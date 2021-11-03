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5 Eritreli kadın futbolcu Uganda'da kayboldu

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
5 Eritreli kadın futbolcu Uganda'da kayboldu

Uganda'ya giden 5 Eritreli kadın futbolcudan haber alınamadığı bildirildi.

Uganda'ya giden 5 Eritreli kadın futbolcudan haber alınamadığı bildirildi.

Uganda Polis Sözcüsü James Mubi, 5 Eritreli kadın futbolcunun, Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi turnuvasına katılmak için dün ülkenin doğusundaki Jinja şehrine geldiğini belirtti.

Mubi, 20 yaş altı kadın futbolcuların, dün kaldıkları otelden çıktıkları ve bir daha kendilerinden haber alınamadığı bilgisini paylaştı.

Eritreli kadın sporcuların kaybolması üzerine, iki ülkenin güvenlik birimleri ortak soruşturma başlattı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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