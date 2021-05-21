5 engelliye tekerlekli sandalye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

5 engelliye tekerlekli sandalye

5 engelliye tekerlekli sandalye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'da, Dünya Sakatlar Derneği Genel Başkanı Halis Kassap, 5 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu.

Adana'da, Dünya Sakatlar Derneği Genel Başkanı Halis Kassap, 5 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu.

Başkanı Halis Kassap'a 5 engelli vatandaş tekerlekli sandalyeleri olmadığı için sokağa çıkamadıklarını söyleyerek yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Kassap, 5 engelliye kısa sürede tekerlekli sandalye temin edip teslim etti.

Kassap, dernek olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Bize başvuran arkadaşlarımızın sorununu gidermek için harekete geçtik. 5 tekerlekli sandalye temin ederek onlara hediye ettik. Biz bu engelli vatandaşlarımız için buradayız" dedi.

Engelli vatandaşlarda fiziki engelli oldukları için tekerlekli sandalye olmadığından sokağa çıkıp gezemediklerini bu nedenle derneğe başvuru yaptıklarını çok kısa sürede ihtiyaçlarının giderildiğini ve çok mutlu olduklarını söyledi. - ADANA

5 engelliye tekerlekli sandalye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Volkan Bozkır Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Deniz Çakır Burak Sergen
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5 engelliye tekerlekli sandalye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 09:51:02. #1.11#

title