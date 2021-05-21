5 engelliye tekerlekli sandalye

Adana'da, Dünya Sakatlar Derneği Genel Başkanı Halis Kassap, 5 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu.

Adana'da, Dünya Sakatlar Derneği Genel Başkanı Halis Kassap, 5 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu.

Başkanı Halis Kassap'a 5 engelli vatandaş tekerlekli sandalyeleri olmadığı için sokağa çıkamadıklarını söyleyerek yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Kassap, 5 engelliye kısa sürede tekerlekli sandalye temin edip teslim etti.

Kassap, dernek olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Bize başvuran arkadaşlarımızın sorununu gidermek için harekete geçtik. 5 tekerlekli sandalye temin ederek onlara hediye ettik. Biz bu engelli vatandaşlarımız için buradayız" dedi.

Engelli vatandaşlarda fiziki engelli oldukları için tekerlekli sandalye olmadığından sokağa çıkıp gezemediklerini bu nedenle derneğe başvuru yaptıklarını çok kısa sürede ihtiyaçlarının giderildiğini ve çok mutlu olduklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı