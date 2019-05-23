5 Engellinin Yaşadığı Evi Temizlediler

MUŞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 5 engelli çocuğu bulunan Türkan Basım'ın evini temizledi. Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren anne Türkan Basım'a yardım eden ekipler, ihtiyaçlarını da giderdi.

Muş'un Hasköy İlçesi'nde yaşayan Basım ailesinin 11 çocuğundan 5'i kas erimesi rahatsızlığına yakalandı. Bu nedenle engelli olan çocukların babası ise 1,5 yıl önce hayatını kaybedince, Türkan Basım çocuklarının bakımını tek başına üstlenmek zorunda kaldı. Basım, 25 yaşındaki Yusuf, 20 yaşındaki Esra, 19 yaşındaki Zehra, 18 yaşındaki Kasım ve 14 yaşındaki Harun ile diğer sağlıklı 6 çocuğuna bakıyor. 5 engelli çocuğu sebebiyle 2018'de yılın annesi seçilen Türkan Basım, 6 ay önce ise kalp ameliyatı geçirdi. Rahatsızlığı sebebiyle evin temizliğiyle ilgilenemeyen annenin yardımına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri yetişti. Müdür Yardımcısı Erkan Ör'le birlikte ailenin yaşadığı eve gelen ekipler, temizlik yaptı. Basım ailesinin evini baştan aşağı temizleyen ekipler, halıları, çamaşırları yıkadı, ailenin ihtiyaçlarını giderdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Erkan Er, 'korunmaya muhtaç engelliler ve yaşlılara evde bakım ve temizlik hizmeti projesi' kapsamında Basım ailesini ziyaret ettiklerini söyledi. Basım ailesinin 5 engelli çocuğunun bulunduğunu belirten Er, aileyi belirli aralıklarla ziyaret ettiklerini, aileye gereken desteklerin sağlandığını kaydetti.

Evin temizliğini yapan Güler Akyüz, engelli, bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizlediklerini belirterek, "Hasköy ilçesinde 5 engelli çocuğun yaşadığı evi, tüm eşyalarını temizliyoruz. Onların daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak istedik. Engellilere yarım ettiğimizde mutlu oluyoruz, bu kardeşlerimizin yerinde yarın ben veya başkası olabilir, herkesin başına gelebilir her insan engelli adayıdır" dedi.

Türkan Basım'ın 33 yaşındaki oğlu Mehmet Şerif Basım, 5 kardeşinin kas erimesi sebebiyle engelli olduklarını söyledi. Annesinin kalp ameliyatından sonra evde temizlik yapamadığını belirten Mehmet Şerif Basım, "Arkadaşların çalışmaları ile evimiz pırıl, pırıl oldu, onlara çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayında imdadımıza yetiştirler, devletimize minnettarız. Gelen ekibin engelli kardeşlerime, anneme, bizlere karşı sıcak ilgileri onların engelli kardeşlerimi adeta bağırlarına basması bizleri de duygulandırdı. Devletimizin bizlere sahip çıkmasından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

- Muş

Kaynak: DHA