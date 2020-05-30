5 el ateş edip 2 kişiyi vuran sanık: "Her şey 5 dakikada oldu"
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5 el ateş edip 2 kişiyi vuran sanık: "Her şey 5 dakikada oldu"

Bursa'da eğlence mekanı önüne otomobilini park etmeye çalışırken çarptığı araç sürücüsü ile arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı, "Elini beline atınca korktum ve ruhsatsız tabancamla ateş ettim" diyerek kendini savundu.

5 el ateş edip 2 kişiyi vuran sanık:
30.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:52

Bursa'da eğlence mekanı önüne otomobilini park etmeye çalışırken çarptığı araç sürücüsü ile arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı, "Elini beline atınca korktum ve ruhsatsız tabancamla ateş ettim" diyerek kendini savundu.

Olay, ocak ayında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder Y. eğlence mekanında alkol aldıktan sonra 34 ZD 9168 plakalı otomobille bir çorbacıya giderek tekrar geri döndü. Geri döndükten sonra aracını park etmek isterken başka bir otomobile çarptı. Otomobilin sahipleri Turgut D.(56) ve Ramazan Z.(46) ile Önder Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesinin ardından Önder Y. belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Ramazan Y. ve Önder Y.'yi vurarak yaraladı. Olayın ardından olay yerine giden sağlık ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri Önder Y.'yi gözaltına aldı.

"Elini beline götürünce bir şey çıkaracak sandım"

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 6 yıl hapis cezası talebiyle dava açılan Önder Y.'nin yargılanmasına başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Önder Y, "Futbol maçı izlediğim mekanda garsonlar çorba isteyince aracımla çorba alıp geri döndüm. Aracımı park ederken başka bir araca çarptım. Yol kenarında bulunan bir kaç kişi gelip araca baktı. Çarptığım araca kartımı ve telefon numaramı bırakmak istedim, kimse almayınca restorana girdim. Bir süre sonra üç kişi geldi. Turgut isimli kişi, 'Sana ehliyet verenin sana şoför diyenin' diyerek küfürler etti. Zararı karşılayacağımı söyleyip, polis çağıralım dememe rağmen, Turgut D. 'Arabanın orijinali bozuldu' dedi ve yanındaki kişi de teyit etti. Üzerime saldırınca, korkup, belimdeki ruhsatsız tabancamı çıkardım. Elini beline götürüp, bir şey çıkaracağını düşündüm. Sonra 5 el ateş ettim. Polis gelince teslim oldum " diyerek kendisini savundu.

"Birinci mermi başımın üzerinden geçti, ikincisi boğazıma girip çıktı"

Tabancayla vurularak yaralanan ve mahkemede söz alan Turgut D, "Ramazan gelip, arabama çarpıldığını söyledi. Bekçi arkadaş da arabaya vuran kişinin mekana girdiğin söyledi ve üçümüz mekana girdik. Sanığı bize gösterince, 'Arabaya vurmuşsunuz' dedim. 'Bakalım olabilir' diye cevap verdi. Hep birlikte kapıya yöneldik. Arkam dönük vaziyette, kendi kendime, nasıl vurursun görmedin mi, diye konuşuyordum. Küfretmedim, 'Nasıl araba kullanıyorsun?' dedim. Ramazan da sanığa dönerek, 'Arabayı mahvetmişsin' dedi. Ramazan ile aralarında el kol hareketleri başladı. Bir iki adım geri atarak, belindeki silahı çıkarıp, ateş etti. Birinci mermi başımın üzerinden geçti, ikincisi boğazıma girip çıktı, üçüncüsü de alt dudağıma ve dişime geldi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

"Ateş etmeye başlayınca korkup kaçtım dışarı çıkınca kalçamda acı hissettim"

Tartıştıktan sonra Önder Y.'nin ateş etmeye başladığını ve korkup kaçtığını söyleyen Ramazan Z, "Konuşmak için mekana gittik ve içeriye girerken Önder Y. dışarıya geliyordu. Arabaya kim vurdu diye seslenince, "Ben vurdum" diyerek cevap verdi. "Nasıl vuruyorsun, orijinalliği bozulmuş' dedim. O sırada Turgut ile yan yanaydık. Önder Y. silahını çıkarınca kapıya doğru kaçmaya başladık. Dışarı çıkınca kalçamda acı hissettim ve vurulduğumu anladım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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