5 eksikli Antalyaspor, Hatayspor'u ligde ilk kez yenmek hedefinde

HATAY (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi 5 oyuncu sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda tek hedef Süper Lig'de henüz yenemediği rakibi karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak.

Fraport TAV Antalyaspor, milli maçlardan dolayı lige verilen arada deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugün yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.00'de mücadelenin oynanacağı Hatay'a uçakla hareket edecek.

Cumartesi günü Hatay'da saat 13.30'da oynanacak maç öncesi Antalyaspor'da 5 oyuncu sakatlıklarından dolayı takımdaki yerini alamayacak. Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yükselişe geçen Antalyaspor'da Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında fibula kemiği kırılan Ufuk Akyol, Rizespor maçında sakatlanan Haji Wright, sezon başında çapraz bağı kopan Doğukan Nelik, Enzo Crivelli ve Harun Alpsoy zorlu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda kaleci Boffin ile orta saha oyuncusu Fredy de sarı kart sınırında bulunuyor. 2 oyuncu, Hatayspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.