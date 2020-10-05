5 Ekim 2020 çılgın sayısal loto sonuçları! 5 Ekim 2020 çılgın sayısal loto sonuçları nasıl? Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Sisal Şans üzerinden gerçekleştirilen canlı çekilişlerle Sayısal Loto sonuçları belirlendi. 5 Ekim 2020 Pazartesi 21.30'da gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online sitesinden takip edilebiliyor. peki, Sayısal Loto devretti mi?

Çılgın Sayısal Loto 5 Ekim çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. Çekiliş sonucuna göre şanslı numaralar; 18, 44, 46, 48, 56, 79, 39 olarak belirlendi. Ancak sonuçların ardından büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve ikramiye sonraki çekiliş gününe devretti. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

5 EKİM PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans'ın düzenlediği şans oyunlarında olan Çılgın Sayısal Loto 5 Ekim'de çekildi. https://www.millipiyangoonline.com adresinden sonuçları açıklanan oyunda çekilen numaralar; 18, 44, 46, 48, 56, 79, 39 oldu. Çekilişte; 6 bilen çıkmadı ve 63.743.502 ikramiye devretti. Diğer yandan 5+1 bilen de çıkmadı. Ayrıca 5 bilen de çıkmadı.

SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunuyor ve 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen seç, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.