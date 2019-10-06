5 Ekim 2019 Haberleri
5 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
06.10.2019 00:18
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- Kim Milyoner Olmak İster yarışmasınının milyonluk sorusu belli oldu
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- Selim Soydan'dan çok konuşulan kare için açıklama: Doğal bir tepkiydi
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- Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi su kuyusunda bulundu
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- İYİ Parti İstanbul İl Başkanı: HDP'yle görüşmemiz için PKK terörünü lanetlemeleri lazım