Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca desteklenen 5. Düziçi Belediyesi Rahvan At Yarışları yapıldı.

İlçede hazırlanan 950 metrelik kum pistte düzenlenen yarışlara Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 200'e yakın rahvan at katıldı. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta ile 4'lü ve 3'lü taylar olmak üzere 6 ayrı grupta yapılan yarışlar, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Yarışlarda baş kategorisinde Turgay Özen'e ait "Sahra", baş altında Ercan Öden'e ait "Çılgı", büyük ortada Mustafa Kahraman'a ait "Hayabusa", küçük ortada Ferhat Filiz'e ait "Vanlı", 4'lü tay grubunda Ali Çalık'a ait "Yıldırım" ile 3'lü taylarda Abdullah Özgün'e ait "Arza" isimli at birinci oldu.

Dereceye giren atların sahiplerine para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya verildi.

