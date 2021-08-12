5 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİK, GEBE İNEKLERLE 5 DAKİKADA KÜL OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİK, GEBE İNEKLERLE 5 DAKİKADA KÜL OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında tamamen yanan Kalemler Mahallesi'ndeki 5 dönüm çiftlik, içindeki gebe ineklerle birlikte yandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında tamamen yanan Kalemler Mahallesi'ndeki 5 dönüm çiftlik, içindeki gebe ineklerle birlikte yandı. Çiftlik sahibi Melike Uysal (34), '5 dakikada 5 dönümlük çiftlik tamamen yandı. Gebe ineklerimiz kurtarma içgüdüsüyle buzağılarını doğurdu dedi.

Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Manavgat yangını, 28 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede geniş alana yayılan ve günlerce söndürülemeyen yangına Türkiye'nin birçok yerinden hem kara hem de hava ekipleri sevk edildi. 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel alanda durmaksızın yangınla mücadele etti. Yangın, 220 saat sonra 10'uncu günde söndürüldü. 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 60 bin hektar ormanlık alan ve 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda hayvanın da öldüğü yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, yangının verdiği zararlar da gün geçtikte ortaya çıkıyor.

GEBE İNEKLER YANARKEN DOĞUM YAPMIŞ

Yangının ilk gününde tamamen yanan Kalemler Mahallesi'nin Yukar mevkisindeki çiftlik ise büyük hasar gördü. Et ve süt üretimi yapılan çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkmasıyla birlikte dumandan etkilenen ve daha sonra yanarak ölen 38 inekten 11'inin gebe olduğu tespit edildi. Alevler arasında kalan ineklerin yoğun stres nedeniyle doğum yaptıkları da alanda inceleme yapan veteriner hekimler tarafından rapor edildi.

KISA SÜREDE KÜLE DÖNDÜ

Çiftliğin sahibi Melike Uysal, yangından önce kahvaltı yaptıklarını, bir anda geçen itfaiye aracını görünce merak edip sorduğunu ve yangından o an haberi olduğunu söyledi. 15 dakika sonra itfaiye ekiplerinin kendilerini arayıp alanı bir an önce terk etmeleri uyarısında bulunduğunu anlatan Uysal, 'Telefonu kapattıktan 1 dakika sonra çiftliğin dibindeki ormana kozalak düştü ve yangın çıktı. Kaçışmaya başladık. Eve sığındık ama eve sıçradı yangın. Hayvanları kurtarmak isterken bir anda alevler içinde kaldık. 16 kişiydik hepimiz öleceğimizi düşünerek helallik aldık birbirimizden. Gebe ineklerimiz kurtarma içgüdüsüyle buzağılarını doğurdu. 5 dönüm arazi üzerine kurulu çiftlik 3- 5 dakikada tamamen yandı bitti dedi.

Saman, yem, küçükbaş ve büyükbaşları ile kümes hayvanlarının yandığını anlatan Uysal, zararlarının 3 milyon lira olduğunu söyledi. Kurtarabildikleri inek ve küçükbaşları çiftliğin bir kısmında beslemeye devam eden Uysal, yaralanmadan kurtulduklarına sevindiklerini söyledi.

5 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİK, GEBE İNEKLERLE 5 DAKİKADA KÜL OLDU
5 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİK, GEBE İNEKLERLE 5 DAKİKADA KÜL OLDU
5 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİK, GEBE İNEKLERLE 5 DAKİKADA KÜL OLDU
5 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİK, GEBE İNEKLERLE 5 DAKİKADA KÜL OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

5 dönümlük çiftlik, gebe ineklerle 5 dakikada kül oldu
5 dönümlük çiftlik, gebe ineklerle 5 dakikada kül oldu
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Dün öğleden sonra çıkan orman yangın) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Dün öğleden sonra çıkan orman yangın) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Metin Oktay Lionel Messi Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİK, GEBE İNEKLERLE 5 DAKİKADA KÜL OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 10:19:11. #1.14#

title