5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
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5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm orman alanı zarar gördü.

22.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:06
5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

'nın ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm orman alanı zarar gördü.

Mahallesi Çayiçi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm orman alanı tahrip oldu.

Kaynak: AA

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: 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
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