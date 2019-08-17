5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri

17.08.2019 15:49

Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, 5. Dönem Toplu Sözleşmeleri'nde hükümetin teklif ettiği zam oranlarının faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamadığını ve aksine yok saydığını söyledi.

Sendikanın konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Öz, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk oturumla başladığını ifade etti.

Hükümetin 2020 yılı için yüzde 3,5+3 ve 2021 yılı için ise yüzde 3+2 zam teklif ettiğini hatırlatan Öz, şunları kaydetti:

"Bu oranlar hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu değil. Bu oranlar, hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Hükümetin teklifi, faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor."

Öz, zam teklifinin tamamlanmaya ve ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "İşveren ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak bu teklifi bir kenara koyup uzlaşmayı sağlayacak yeni bir teklif için yeterli zaman var. Bu teklifin maliyetini karşılayacak bütçede imkanın var olduğuna inanıyoruz. Biz, eski Türkiye'nin vehimlerinden beslenen değil yeni Türkiye'nin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA