5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

26.08.2019 15:05

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığı, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır Sanat Sokağında bir araya gelen Memur-Sen ve bağlı sendikaların üyeleri adına konuşan Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yunus Memiş, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sonrasında Memur-Sen olarak Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurduklarını anımsattı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin, kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmak için bugün 81 ilde "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla sahada olduklarını söyleyen Memiş, "Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde Kamu İşveren Heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettik. Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olduk ve heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız." dedi.

Toplu sözleşme görüşmeleri boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak çözüm üretmeye odaklandıklarını ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını aktaran Memiş, "Hakem kurulunun sağduyu ile konuya yaklaşacağına olan güvenimiz tamdır. Memnuniyet üretmek için hala geç olmadığını, artık bu sorumluluğun hakem kurulunda olduğunu hatırlatıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA