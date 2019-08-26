5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

26.08.2019 13:26

Karaman Memur-Sen Temsilcisi, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sendikanın İl Temsilcisi Yunus Özdemir, Cumhuriyet Parkında yaptığı konuşmada, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin Kamu İşveren Heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandığını söyledi.



Kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmak için bugün 81 ilde " Emeğe Saygı, Adalete Davet " temasıyla sahada olduklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:



"Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde Kamu İşveren Heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettik. Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olduk ve Heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız."



Grup, konuşmaların ardından dağıldı.

Kaynak: AA