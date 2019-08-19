5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

19.08.2019 13:56

Samsun Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Türk Haber-Sen Samsun Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Tanrıkulu, beraberindeki sendika üyeleriyle sendika binası önünde yaptığı basın açıklamasında, zam teklif oranlarının, hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu olmadığını söyledi.

Hükümetin sunduğu tekliflerin sendika olarak kendilerine uymadığını dile getiren Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Birilerini bilmeyiz ama bu teklif bütçeyi kurtarmaz.Yüzde 4'ler bize uymaz. Biz bütün taleplerimizin haklı gerekçelerini açıklıyor, resmi verilerle destekliyoruz. Buradan bir kere daha ilan ediyoruz. Toplu sözleşme görüşmeleri normal seyrinde ilerlemiyor. Milyonlarca dar ve sabit gelirliyi enflasyona ezdirecek bu yaklaşımı kabul etmiyor, bu teklifi yok sayıyoruz. Kamu işveren tarafından tez zamanda mali ve değer taleplerimizi içeren yeni bir teklif paketi istiyoruz."

Kaynak: AA