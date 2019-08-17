5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

17.08.2019 18:27

Memur-Sen Siirt İl Temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sendika binasında toplanan üyeler adına açıklama yapan Memur-Sen Siirt Temsilcisi Murat Şeker, 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin sunduğu yüzde 3,5 artı yüzde 3 ve yüzde 3 artı yüzde 2,5 zam teklifinin yetersiz olduğunu savundu.

Şeker, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek, dertlerini bitirecek bir teklif beklemeyi arzuladıklarını aktardı.

Kaynak: AA