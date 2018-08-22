Havza'da 5. Dikilitaş Kültür Festivali gerçekleştirildi.

Kayacık Mahallesi Dikilitaş mevkisinde Samsun Havza ve Ladik 21 Köy Platformu ile Havza Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şubesi işbirliğinde düzenlenen festivalde konser verildi, semah gösterisi yapıldı, çocuklar ise uçurtma uçurdu.

CHP Samsun Milletvekilli Kemal Zeybek, burada yaptığı konuşmada, vakıf başkanlığı döneminde başlatılanın festivalin yaşatılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Festivalde birlik ve beraberliğin güzel bir örneğinin sergilendiğini dile getiren Zeybek, "Birlik içerisinde her zaman güçlü olacağımız bilinci ile hareket etmeliyiz. Festivalimize katkıda bulunanlara teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Murat İkiz'e de inşasına başladığımız cemevimizin perde beton ve çevre düzenlemesine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İkiz de festival düzenlemenin zor olduğunu belirterek, "Sizleri kutluyorum, bu zor işi beş yıldır yürütüyorsunuz. Bu sene ilçemizde 5 festival düzenlendi. Bu organizasyonlar ilçemizin tanıtımı için önemli. Havza Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şube Başkanı Bektaş Çoban, İkiz'e Pir Sultan Abdal heykeli hediye etti.

Festivale CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Havza Kaymakam Metin Yılmaz, İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu Başkanı Bahri Gökme, Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Cem Sultan Ermiş ile Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.