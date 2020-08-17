5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası 5 Eylül'de düzenlenecek Kurumsal ve bireysel kadın yelkencilerden oluşan takımların yarışacağı 5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'na başvurular başladı.

Türkiye'de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası", bu yıl uluslararası nitelik kazanarak beşinci kez düzenleniyor. Türkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü'nün işbirliği ile 5 Eylül'de İstanbul Caddebostan - Adalar parkurunda gerçekleştirilecek olan 5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın kayıtları başladı.

Yaşanan pandemi sürecinde Mart ayından itibaren durdurulan yelken yarışları Türkiye Yelken Federasyonu'nun onayıyla 15 Ağustos'ta başlıyor. Eylül ayında 3 gün olarak planlanan 5. Deniz KızıKadın Yelken Kupası, TYF tarafından yeniden düzenlenen takvime göre tek güne indi ve 5 Eylül 2020 olarak TYF takvimine girdi.

Başlangıcından bu yana büyük ilgi gören "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" ile kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artırılması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlanması, kadın yelkencilerin motive edilmesi ve elde edilen gelirle kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu yıl uluslararası nitelik kazanan Kupa'nın iş hayatındaki kadınların takım olma, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele etme ve doğa ile bütünleşme yeteneklerini geliştirerek, kurumların insan kaynakları ve iç iletişim çalışmalarına katkı sağlaması da amaçlanıyor.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'na geçtiğimiz yıllarda Türk Telekom, Arçelik, Doğuş Grubu, Mercedes Benz Türk, Borusan Otomotiv, Borusan Holding, Eker, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Garanti BBVA, Burgan Bank, Garanti Emeklilik, GlaxoSmithKline, MSI Sailing Team, Innova, Sahibinden.com, Dunapack Packaging, Edenred, TWRE Woman Empowering Kadın Platformu, Şenpiliç RC Girls Sailing Team, Permolit Team Ladies First, Atak Akademi, Sultans of the Sea, Pupa Doğuş Üniversitesi ve AÇEV gibi kurumsal ve bireysel kadın yelken takımları katıldı.

Kaynak: Bültenler