5 DEAŞ şüphelisinden 4'ü serbest bırakıldı
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5 DEAŞ şüphelisinden 4'ü serbest bırakıldı

09.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:24
5 DEAŞ şüphelisinden 4'ü serbest bırakıldı

Kocaeli'de ve İstanbul'da jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü serbest bırakılırken bir kişi ise tutuklandı.

Kocaeli'de ve İstanbul'da jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü serbest bırakılırken bir kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ederek önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de 2014-2019 yılları arasında örgütün silahlı kanadında görev yapan 5 DEAŞ üyesini takibe aldı. Şahısların Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen beş ayrı adresine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü sevk edildiği Kocaeli Adliyesinden adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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