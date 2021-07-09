5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi
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5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Güncel

5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi Iğdır'da 5 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı kent merkezinde yolları adeta göle çevirdi.

5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi

IĞDIR - Iğdır'da 5 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı kent merkezinde yolları adeta göle çevirdi.

Iğdır'da uzun zamandır beklenen yağmur bugün yağdı. Bir anda bastıran yağmur kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Yaklaşık 5 dakika süren sağanak yağmur ve dolu, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağan yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ve araç ile bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar göle dönen cadde ve sokaklarda ıslanmamak için taşlardan basamaklar yaparak ilerlemeye çalışırken bazıları da paçalarını sıvayarak suyun içinde ilerlemeye çalıştı. Araç sürücüleri ise düşük hızda ilerledi.

5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi
5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi
5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi
5 dakikalık sağanak yağmur sokakları göle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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