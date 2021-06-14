5 dakikada buğday tarlaları beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 dakikada buğday tarlaları beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

5 dakikada buğday tarlaları beyaza büründü Kırklareli'nde 5 dakika etkili olan dolu yağış ekili alanlara zarar verdi Kırklareli'nde 5 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerde hasar meydana geldi.

5 dakikada buğday tarlaları beyaza büründü

Kırklareli'nde 5 dakika etkili olan dolu yağış ekili alanlara zarar verdi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 5 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerde hasar meydana geldi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Tozaklı mevkinde sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışının ardından tarım arazilerinde hasar oluştu. Kırklarelili çiftçilerin en büyük geçim kaynağı olan ayçiçeği ve buğday tarlalarının başakları yan yattı.

Öte yandan, yetkililer ekili alanlarda meydana gelen zararları tespit etmek için çalışma başlattı.

5 dakikada buğday tarlaları beyaza büründü
5 dakikada buğday tarlaları beyaza büründü
5 dakikada buğday tarlaları beyaza büründü
5 dakikada buğday tarlaları beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Enis Arıkan Selma Ergeç Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5 dakikada buğday tarlaları beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 21:59:18. #1.13#

title