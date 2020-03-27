5 Dakika Adalet: TBMM'ye gelecek infaz paketi ifade özgürlüğünü kapsamıyor T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan ekonomik tedbirlerde işçilerin gözardı edilmesini, TBMM'de oylanacak ve cezaevindekilere af niteliğinde olan İnfaz Paketi'nde...

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan ekonomik tedbirlerde işçilerin gözardı edilmesini, TBMM'de oylanacak ve cezaevindekilere af niteliğinde olan İnfaz Paketi'nde ifade özgürlüğünün kapsama alınmamasını ve cezevlerindeki salgın tehlikesine rağmen alınmayan önlemleri değerlendirdi. Kaynak: DailyMotion.com