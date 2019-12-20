5 Dakika Adalet: 10 kişilik koğuşlarda 20 kişi kalıyor; insanlar sırayla yerde uyuyor
T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği '5 Dakika Adalet'te bu hafta cezaevlerindeki kapasite sorununu, Van Cezaevi'ndeki 'dişi kuş yasağı'nı, 'Hayata Dönüş' operasyonlarını ve yeni yargı paketinde bulunduğu iddia edilen, çocukların...
T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği '5 Dakika Adalet'te bu hafta cezaevlerindeki kapasite sorununu, Van Cezaevi'ndeki 'dişi kuş yasağı'nı, 'Hayata Dönüş' operasyonlarını ve yeni yargı paketinde bulunduğu iddia edilen, çocukların istismarcılarıyla "belirli şartlarda" evlenmeleri durumunda cezanın erteleneceğine yönelik düzenlemeyi değerlendirdi.