5 Dakika Adalet: 10 kişilik koğuşlarda 20 kişi kalıyor; insanlar sırayla yerde uyuyor
Haberler » Güncel » 5 Dakika Adalet: 10 kişilik koğuşlarda 20 kişi kalıyor; insanlar sırayla yerde uyuyor - Haber

5 Dakika Adalet: 10 kişilik koğuşlarda 20 kişi kalıyor; insanlar sırayla yerde uyuyor

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği '5 Dakika Adalet'te bu hafta cezaevlerindeki kapasite sorununu, Van Cezaevi'ndeki 'dişi kuş yasağı'nı, 'Hayata Dönüş' operasyonlarını ve yeni yargı paketinde bulunduğu iddia edilen, çocukların...

20.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:46

T24 Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği '5 Dakika Adalet'te bu hafta cezaevlerindeki kapasite sorununu, Cezaevi'ndeki 'dişi kuş yasağı'nı, 'Hayata ' operasyonlarını ve yeni yargı paketinde bulunduğu iddia edilen, çocukların istismarcılarıyla "belirli şartlarda" evlenmeleri durumunda cezanın erteleneceğine yönelik düzenlemeyi değerlendirdi.



Haber Videosu

: 5 Dakika Adalet: 10 kişilik koğuşlarda 20 kişi kalıyor; insanlar sırayla yerde uyuyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler