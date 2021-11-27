5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri
Bakanlığımız 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı gereğince "5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri" Balıkesir/Ayvalık Vilayetler Evi'nde 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılmıştır.
BALIKESİR (Habermetre) - Bakanlığımız 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı gereğince "5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri" Balıkesir/Ayvalık Vilayetler Evi'nde 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılmıştır.
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