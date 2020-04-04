5 çocuklu ailenin televizyon sevinci
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 5 çocuklu ailenin televizyon sevinci - Haber
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin

5 çocuklu ailenin televizyon sevinci

5 çocuklu ailenin televizyon sevinci Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimin televizyondan verildiği bu günlerde, evlerindeki televizyonları arızalanan, alım güçleri olmadığı için de yenisini alamayan 5 çocuklu aile, talep ettikleri televizyonun Mersin Büyükşehir Belediyesince...

04.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:45
5 çocuklu ailenin televizyon sevinci

5 çocuklu ailenin televizyon sevinci

Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimin televizyondan verildiği bu günlerde, evlerindeki televizyonları arızalanan, alım güçleri olmadığı için de yenisini alamayan 5 çocuklu aile, talep ettikleri televizyonun Mersin Büyükşehir Belediyesince karşılanmasının sevincini yaşıyor

MERSİN - Mersin'de evlerindeki televizyon arızalandıktan sonra yenisini alamadıkları için çocukları televizyondan verilen eğitimden mahrum kalan 5 çocuklu aile, talep ettikleri televizyonun Büyükşehir Belediyesince karşılanmasının sevincini yaşadı.

Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Açıkada ailesinin evlerinde uzun süredir kullandıkları eski model televizyon bir süre önce bozuldu. Engelli olduğu için çalışamayan baba Bülent Açıkada maddi imkansızlıklar nedeniyle yeni bir televizyon alamayınca, ortaokul ve ilkokula giden 4 çocuğu, televizyondan verilen eğitimden mahrum kaldı. Durumu öğrenen çocuklardan birinin öğretmeni, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek aileye bir televizyon temin edilmesi talebinde bulundu. Öğretmenin girişimleriyle konudan haberdar olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını döneminde çocukların eğitimlerinden mahrum kalmaması için ivedilikle televizyon temin ederek ailenin talebini karşıladı. Alınan televizyon, sosyal hizmet uzmanı gözetiminde aileye teslim edilirken, çocuklar büyük sevinç yaşadı. Aileye ayrıca gıda yardımı da yapıldı.

Engelli olduğu için çalışamadığını ve devletin verdiği engelli maaşının dışında bir gelirinin olmadığını söyleyen baba Bülent Açıkada, "Bu yüzden yeni bir televizyon alamadım. Çocuklarımda bu nedenle televizyondan verilen eğitimi alamıyordu. Kızımın öğretmeni durumu öğrenince devreye girdi. Sağolsun Mersin Büyükşehir Belediyesi talebimize olumlu yanıt verdi. Artık çocuklarım eğitimden mahrum kalmayacaklar" dedi.

11 yaşındaki kızı Kamile Açıkada ise televizyon yokken kitaplardan ders çalıştığını, kardeşlerini de bu şekilde ders çalıştırdığını ifade ederek, televizyon sayesinde eğitimini daha sağlıklı alabileceğini söyledi.

5 çocuklu ailenin televizyon sevinci

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

5 çocuklu ailenin televizyon sevinci
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Haber
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı Haber
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haber
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü Haber
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haber
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Yasin'den güzel haberler var Haber
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Yasin'den güzel haberler var
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mehmet Cahit Turhan
Magazin Şeyma Subaşı Chloe Loughnan Nurgül Yeşilçay Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Twitter Antalya Zonguldak
Şu an buradasınız: 5 çocuklu ailenin televizyon sevinci - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 21:17:04. #1.14#
title