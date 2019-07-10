5 çocuk 18 yaşındaki kadına tecavüz etti, cezai ehliyet tartışması alevlendi

ALMANYA'nın Mülheim kentinde 18 yaşındaki bir kadın toplu tecavüze uğradı. Cuma günü çalılıklarda bulunan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Bir polis sözcüsü, saldırının "çok fazla şiddet" içerdiğini ve uzun süre devam ettiğini söyledi. Şüphelilerden 2'si 12, 3'ü 14 yaşında. 5 çocuğun hepsi okuldan uzaklaştırıldı.

CEZAİ EHLİYET YAŞI 14

Toplu tecavüz sonrası ise ülkede "Cezai ehliyet yaşı düşürülmeli mi?" tartışması alevlendi. Almanya'da cezai ehliyet yaşı 14.

Emniyet Sendikası Başkanı Rainer Wendt, "Yıllardır Almanya'da cezai ehliyet yaşının düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.

Alman Hakimler Birliği Başkanı Jens Gnisa ise "Gençler için daha fazla cezanın işlenen suçları azaltacağı anlamına gelmediğini" söyledi.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE YAŞ SINIRI NASIL

Çocuk Hakları Uluslararası Ağı'na (CRIN) göre, Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler cezai ehliyet yaşı şöyle:

İngiltere 10 (Kuzey İrlanda ve Galler'de de 10, İskoçya'da 12)

Hollanda 12

Belçika 12

Fransa 13

Almanya 14

Polonya 15

İsveç 15

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi 2017 yılında, 12 yaşın altındaki çocuklara ceza verilmesinin 'gençlere ilişkin uluslararası hukuk standartlarına uymayacağını' açıklamıştı.