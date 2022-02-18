5 çocuğunun annesini öldüren şüpheli adliyede (2) - Haberler
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5 çocuğunun annesini öldüren şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı, Salih Büyüksamancı - Güncel
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5 çocuğunun annesini öldüren şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDIKonya'da dini nikahlı olduğu, 1,5 aydır ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ü (38) tabancayla vurarak öldüren Serdar Özgün (39), sevk edildiği Nöbetçi Sulha Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

KONYA (DHA) - TUTUKLANDI

Konya'da dini nikahlı olduğu, 1,5 aydır ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ü (38) tabancayla vurarak öldüren Serdar Özgün (39), sevk edildiği Nöbetçi Sulha Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay sırasında yanında olan arkadaşı  İbrahim Y. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Konya, Güncel, Haberler

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