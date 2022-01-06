5 çocuğun kalbindeki delikler uygulamalı sempozyumda ameliyatsız kapatıldı

İZMİR (DHA) - SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği tarafından düzenlenen uygulamalı sempozyumda, 5 çocuğun kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin başkanlığında düzenlenen sempozyuma, Tepecik Hastanesi Çocuk Kardiyoloji ekibinin yanı sıra il dışı ve yurt dışından 10 hekim katıldı. 9 ay ile 16 yaş arasındaki 5 çocuğun doğuştan kalbinde bulunan Ventriküler Septal Defekt (VSD) denilen delikler, ameliyata gerek olmadan girişimsel yöntemle kapatıldı. Başarılı geçen işlemlerin ardından sağlıklarına kavuşan çocuklar ertesi gün hastaneden taburcu edildi.