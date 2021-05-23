5 çocuğun kağıt topladıkları el arabası eğlence araçları oldu
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5 çocuğun kağıt topladıkları el arabası eğlence araçları oldu

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Yaşam

5 çocuğun kağıt topladıkları el arabası eğlence araçları oldu Kağıt toplama işini bitiren 5 kardeş, dönüş yolunu eğlenceye çevirdi Arnavutköy'de kağıt toplayarak ailesine destek olan 5 kardeşin eve dönüş yolunda kağıt topladıkları araçları ile eğlenceli vakit geçirdikleri anlar renkli...

5 çocuğun kağıt topladıkları el arabası eğlence araçları oldu

Kağıt toplama işini bitiren 5 kardeş, dönüş yolunu eğlenceye çevirdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de kağıt toplayarak ailesine destek olan 5 kardeşin eve dönüş yolunda kağıt topladıkları araçları ile eğlenceli vakit geçirdikleri anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk, geri dönüşümde kullanılabilen atıkları toplayarak ailelerine destek oluyor. Gün içerisinde çöp konteynırlarını ve sokakları gezerek kağıt toplayan kardeşler, akşam evlerinin bulunduğu bölgeye topladıklarını boşalttı. İşlerini bitiren çocuklar, oyun oynamaya başladı. Kardeşlerin en büyüğü arabayı iterken, küçükler ise kağıt toplama aracına binerek doyasıya eğlendi. Kardeşlerin kağıt topladıkları araçları ile geçirdikleri iç ısıtan görüntüler ise kameraya yansıdı.

5 çocuğun kağıt topladıkları el arabası eğlence araçları oldu
5 çocuğun kağıt topladıkları el arabası eğlence araçları oldu
5 çocuğun kağıt topladıkları el arabası eğlence araçları oldu
5 çocuğun kağıt topladıkları el arabası eğlence araçları oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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