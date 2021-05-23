5 çocuğun kağıt topladıkları el arabası eğlence araçları oldu

5 çocuğun kağıt topladıkları el arabası eğlence araçları oldu Kağıt toplama işini bitiren 5 kardeş, dönüş yolunu eğlenceye çevirdi Arnavutköy'de kağıt toplayarak ailesine destek olan 5 kardeşin eve dönüş yolunda kağıt topladıkları araçları ile eğlenceli vakit geçirdikleri anlar renkli...