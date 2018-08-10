5 Çocuğu Doktor, Öğretmen ve Hemşire Olan Anne Okuma Yazma Kursunda

MARDİN'in Derik ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamındaki kursa katılan 5 çocuk annesi Kezban Koyun (58), çocuklarından 3'ünün doktor, birinin öğretmen, birinin de hemşire olduğunu söyledi. Okula gitmediği için pişmanlık duyduğunu belirten Kezban Koyun, "Doktora gittiğim zaman tabelaları okuyamıyorum. Kafamız pas tutmuş ama sırf o tabelalaları okuyayım diye okuma yazmayı öğrenmeye karar verdim" dedi.

Derik ilçesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında, 123 kursta, 1538 erkek ve kadına okuma yazma eğitimi veriliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez, okuma yazma kurslarına katılımda Derik'in kentte birinci sırada yer aldığını söyledi. Müdür Mustafa Çekmez, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında 123 okuma yazma kursu açılmış olup, bu kurslara 1538 yetişkinimiz kayıt yaptırmıştır. 223 kişi bu kapsamda ikinci kademe okur yazarlık belgesi almaya hak kazanmış olup, ilkokul diplomasına eş değer belgeyi almaya hak kazanmıştır. Derik ilçemiz, Mardin ili ilçeleri arasında yetişkin okuma yazma çalışmalarında birinci sıraya yerleşmiştir. Çalışmalarımıza yoğun destek sağlayan Kaymakamımız Sayın Hakan Kafkas ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Kahraman'a ilgi ve alakalarından, desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

5 ÇOCUĞUNU DA OKUTTU

Kursa katılanlardan Kezban Koyun ise okuma yazma bilmemesine rağmen 5 çocuğunu da okuttuğunu belirtti. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Kezban Koyun, "3 kız, 2 erkek çocuk annesiyim. 3 kızımdan biri doktor, biri hemşire, biri öğretmen; 2 oğlum da doktor. Onlardan yana rahatım. Kızım da ben kursta olduğum için beni ziyarete gelmiş. Okulu seviyoruz, istiyoruz ki okuma yazma öğrenelim. Yaşımız biraz ilerlemiş, kafamız pas tutmuş. İstiyoruz ki bir doktora gittiğimizde okumayı bilelim. Doktor tabelalarındaki yazıları okuyabilmek için okuma yazma kurslarına katıldım" diye konuştu.

'KIZLARIMI OKULA GÖNDERDİĞİMDE DALGA GEÇTİLER'

Kezban Koyun'un eşi Fahrettin Koyun (57) da, yıllar önce yaşadıkları ve 300 kişinin yaşadığı Tepebağ köyünde, yakınları ve köylülerin tepkisine rağmen kız çocuklarını okula gönderdiğini belirtti. Fahrettin Koyun, "300 nüfuslu köyde Tepebağ köyünde yaşıyorduk. Derik'te su yoktu. Gecenin köründe kalkar ilçeye su taşıyordum. Bırakın kız çocuklarını erkek çocuklarını bile insanlar okula göndermiyordu. Kimse kız çocuklarını okula göndermediği için ben kızlarımı okula gönderdiğimde benimle dalga geçtiler. Çocuklarımın hepsi çok zekiydi. Üniversite sınavında yüksek puan alıyorlardı ama onları Ankara ve İstanbul'daki üniversitelere gönderecek imkanım yoktu. Mecburan Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki okullarda okutmak zorunda kaldım. Çok zor şartlar altında çocukları okutmayı başardık. Kızlarım okulları kazanıp bir yerlere gelince köylüler de bu kız çocuklarını okula göndermeye başladı" dedi.

Okuma yazma kursuna eltisiyle birlikte gelen kursiyerlerden Sultani Çeri (38) de 4 çocuk sahibi olduğunu, okuma ve yazmayı öğrenerek bir meslek sahibi olmak istediğini söyledi. Çeri, "Çocuklarım okuma yazmayı biliyordu, ben bilmiyordum. Telefon, internet çıkmış, açmayı kullanmayı bilmiyorduk. Allah razı olsun biraz okuma yazmayı öğrendik. Şimdi en azından cep telefonu çaldığında kimin aradığını okuyabiliyorum" diye konuştu. Aynı isimdeki iki eltiden, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan kursiyerlerden Sultan Çeri (52) ise 10 çocuk annesi olduğunu, okuma yazma ve Türkçe öğrenmek istediği için kursa yazıldığını anlattı.

Kursiyerlerden 7 çocuk annesi Emine Özbahçeci (38), çocukluk döneminde kaldıkları İzmir'de ailesinin kendisini okula göndermediğinden yakınarak, "Ailem beni okula göndermediği için en büyük isteğim çocuklarımın okula giderek, iyi bir yere gelmeleriydi. Bir anne olarak çocuklarıma her zaman okuma, yazmada yardımcı olmak istedim ama bilmiyordum. Bu yüzden hep bir tarafım eksik gibiydi. Şimdi en büyük isteğim okuma ve yazmayı öğrenmek ve çocuklarıma derslerinde yardımcı olmak. Şimdi biraz öğrendim ama daha da geliştireceğim" ifadelerini kullandı.

- Mardin