5. CNR Mersin Kitap Fuarı'nı 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti

02.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:44

Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "CNR Mersin Kitap Fuarı"nı 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kitapseverlerin söyleşi, panel ve imza günü gibi etkinliklere katıldığı fuarı 9 günde 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Fuar kapsamında Yazar Ahmet Ümit ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın imza günü yoğun ilgi gördü.

Okurlarıyla buluşan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a "Yaşam Boyu Öğretmenlik Ödülü" verildi.

Kaynak: AA