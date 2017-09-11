5 Büyük Firma Demiryolu Lojistiğine Giriyor"

TCDD Taşımacılık AŞ Ege Bölge Müdürü Müslüm Yurdakul, 5 büyük firmanın, gelecek yıl demiryolu lojistiğine girmiş olacağını bildirdi.



Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Konteyner Gökköy Tren Lojistik Merkezi'nin aktif olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla Balıkesir Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında, kuru yük, konteyner, ithalat ve ihracat taşımacılığının ve gümrük faaliyetlerini geliştirilmesi konuları ele alındı.



TCDD Taşımacılık AŞ Ege Bölge Müdürü Müslüm Yurdakul, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni bir yapılanma içindeki olduklarını ifade etti.



Türkiye'nin 2023 yılındaki ihracat hedefinde lojistiğin çok önemli rolünün bulunduğunu vurgulayan Yurdakul, şöyle konuştu:



"Şu anda 600 milyon ton olan Türkiye içindeki lojistik operasyonları, ihracat artışıyla 1 milyar 200 milyon tona çıkacak 2023 yılında. Belki de daha fazla. Bu operasyonu yapabilmek, organizasyonu sağlayabilmek sadece karayollarına bırakılacak kadar küçük bir olay değil. Bunu gören Hükümetimiz 2003'ten bu yana demiryollarına 33 milyar dolar para harcayarak karayollarının üzerindeki yükün bir kısmını demiryollarına aldı. İhracat ve ithalatta yurt içindeki lojistik faaliyetlerde tıkanmanın önüne geçilmeye çalışıldı. Bu yatırımlar bu çaba ve demiryollarının yeniden yapılanması da bu amaca yönelik olarak yürütülüyor."



Demiryolları işletmecilerinin hazırlıklarını yaptığını belirten Yurdakul, "2018 yılında 5 büyük firma, TCDD Taşımacılık AŞ gibi demiryolu lojistiğine girmiş olacak. Bunlardan biri Omsan. Aynı şekilde TÜPRAŞ. TÜPRAŞ bugün 360 vagonuyla kendi petrolünü Kırıkkale, Mersin, Aliağa ve Körfez arasında kendi taşımasını yapmak için hazırlıklarını tamamladı. 1 Ocak 2018'den itibaren biz artık demiryolu üzerinde TÜPRAŞ'ı göreceğiz." dedi.



"Gümrüğün açılması için burada bir hareket oluşması gerekiyor"



Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur da Gökköy'de bulunan lojistik merkezinin yaklaşık 1,5 yıl önce tamamlandığını söyledi.



Yaklaşık 60 milyon liralık yatırımla özel sektörün hizmetine sunulan merkezin ihracat açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Uğur, şöyle konuştu:



"Bu, sadece tren lojistiği değil kamyon nakliyesinin önemli olduğu bir proje. Burada bütün mesele sanayicinin maliyetlerini düşürmek, nakliyecinin lojistik işini büyütmek. En son olarak da burada bir gümrük talebimiz olacak inşallah. Gümrüğün açılması için de burada bir hareket oluşması gerekiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza biz başvurumuzu yaptık ama buradan bir hareket gelirse gümrük ile ilgili çalışmaların yapılabileceği söylendi. Bununla ilgili eylül sonunda bir konteyner ihracat seferberliği programımız olacak. Aynı gün belki 70-80 firmanın konteyner ihracatını aynı anda gerçekleştireceğiz. O zaman da merkezin adı daha çok duyulmuş olacak."



Toplantıya, TCDD 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay, Gökköy Lojistik Merkezi Müdürü Hasan Şahin, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler ile lojistik firmalarının temsilcileri ve sanayiciler katıldı.