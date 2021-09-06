5. Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri

5. Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri 5. BURSA DOĞA SPORLARI VE DOĞA TURİZMİ GÜNLERİ TARİH: 11-12 EYLÜL CUMARTESİ - PAZAR Saat: 13. 00 -21.

5. Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri

5. BURSA DOĞA SPORLARI VE DOĞA TURİZMİ GÜNLERİ

TARİH: 11-12 EYLÜL CUMARTESİ - PAZAR

Saat: 13. 00 -21. 00

YER: HÜDAVENDİGAR KENT PARKI

Bursa'nın gelişiminin turizme yönelik faaliyetler ile ivme kazanması ve spor şehri kentimizin tüm olanaklarının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl 5. si düzenlenecek olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri 11-12 Eylül 2021 tarihlerinde Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilecektir. .

Hüdavendigar Kent Parkı'nda kentimizin dinamikleri spor kulüpleri ve kamu kurumlarımız ile birlikte gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden biri olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri'nde katılımcılar için; dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, off road, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, bocce, kanyon, atletizm, labirent oryantiring gibi bir çok branşı tanımak ve bir çoğunu yerinde deneme fırsatı olacaktır. Ayrıca çocuklar için de survivor parkuru, mini golf gibi birbirinden eğlenceli faaliyetler de 2 gün boyunca etkinlik alanında yer alacaktır.

11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 13. 00 'te başlayacak ve 2 gün sürecek olan etkinlikler kapsamında yaklaşık 50 farklı spor kulübü, spor toplulukları ve ilgili kamu kurumlarının tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecektir.

Bu yıl gerçekleştirilecek etkinliğin ana konsepti, yeşilin başkenti Bursa'nın sembollerinden biri olan "Çınar Ağacı" olacaktır.

ETKİNLİK İÇERİĞİ:

Kulüp ve kurumların tanıtım faaliyetleri

Spor temel eğitim parkuru etkinlikleri (çocuklar için)

Kamp ve İzcilik faaliyetleri

Kaynak: Habermetre