5 buçuk milyon konserve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 buçuk milyon konserve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | Güncel

5 buçuk milyon konserve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak İzmir'in Bornova ilçesinde Türk Kızılay'ının yeni hizmet binası, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımıyla açıldı.

5 buçuk milyon konserve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde Türk Kızılay'ının yeni hizmet binası, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımıyla açıldı. Açılışta açıklama yapan Kınık, Kurban Bayramı faaliyetleri kapsamında, toplam 5,5 milyon ihtiyaç sahiplerine kurban konservesi ulaştıracaklarını belirtti.

Türk Kızılay'ının Bornova'daki yeni hizmet binası törenle açıldı. Açılış törenine Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın yanı sıra Türk Kızılay'ı İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ katıldı. Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından açıklama yapan Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay'ının Kurban Bayramı kampanyasından bahsetti.

5 buçuk milyon konserve ihtiyaç sahiplerine

Bu bayramda 5 buçuk milyon kurban konservesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktaran Kınık, "Yurt içi ve yurt dışındaki 21 farklı ülkede kurban paylarımız, yaklaşık 150 bin kurban payımız vekalet veren vatandaşlarımızı bekliyor. Yurt içi kurban kotamız dolmak üzere, yurt dışı kotamız devam ediyor. Kızılay'ın bir modeli var. İslami usullerle kesilen kurban paylarımız kurban konservesi haline getiriliyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu bayramda da 5 buçuk milyon insana kurban konservelerimiz kurban paylarımız ulaşmış olacak. Bayram sürecinde boynu büyük insanımız kalmasın diye de, ihtiyaç sahiplerine bayramlık ulaştırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

5 buçuk milyon konserve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
5 buçuk milyon konserve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
5 buçuk milyon konserve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
5 buçuk milyon konserve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Ebru Gündeş Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5 buçuk milyon konserve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 20:42:52. #1.15#

title