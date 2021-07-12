5 buçuk milyon konserve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

5 buçuk milyon konserve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak İzmir'in Bornova ilçesinde Türk Kızılay'ının yeni hizmet binası, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımıyla açıldı.

5 buçuk milyon konserve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde Türk Kızılay'ının yeni hizmet binası, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımıyla açıldı. Açılışta açıklama yapan Kınık, Kurban Bayramı faaliyetleri kapsamında, toplam 5,5 milyon ihtiyaç sahiplerine kurban konservesi ulaştıracaklarını belirtti.

Türk Kızılay'ının Bornova'daki yeni hizmet binası törenle açıldı. Açılış törenine Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın yanı sıra Türk Kızılay'ı İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ katıldı. Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından açıklama yapan Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay'ının Kurban Bayramı kampanyasından bahsetti.

5 buçuk milyon konserve ihtiyaç sahiplerine

Bu bayramda 5 buçuk milyon kurban konservesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktaran Kınık, "Yurt içi ve yurt dışındaki 21 farklı ülkede kurban paylarımız, yaklaşık 150 bin kurban payımız vekalet veren vatandaşlarımızı bekliyor. Yurt içi kurban kotamız dolmak üzere, yurt dışı kotamız devam ediyor. Kızılay'ın bir modeli var. İslami usullerle kesilen kurban paylarımız kurban konservesi haline getiriliyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu bayramda da 5 buçuk milyon insana kurban konservelerimiz kurban paylarımız ulaşmış olacak. Bayram sürecinde boynu büyük insanımız kalmasın diye de, ihtiyaç sahiplerine bayramlık ulaştırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi