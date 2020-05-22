5. Bölge Başkanı Taşlı, Bakan Pekcan ile telekonferans ile görüştü
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5. Bölge Başkanı Taşlı, Bakan Pekcan ile telekonferans ile görüştü

DÜZCE (İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan ile telekonferans ile görüşerek Düzce'nin sıkıntılarını ve sorunlarını anlattı.

5. Bölge Başkanı Taşlı, Bakan Pekcan ile telekonferans ile görüştü
22.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:37

DÜZCE (İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan ile telekonferans ile görüşerek Düzce'nin sıkıntılarını ve sorunlarını anlattı.

Türkiye Esnaf ve Sanakatlar Kredi ve Kefalet Odaları Başkanı Abdülkadir Akgül tarafından Türkiye genelinde bulunan bölge başkanlıkları ile birlikte Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan ile telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıya 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'da katılım sağlayarak Düzce'de yapılan çalışmalar, Düzce'nin sıkıntı ve sorunlarını anlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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