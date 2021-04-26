5+BM toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki heyet temsil edecek

Kıbrıs'taki Türk ve Rum tarafların yanı sıra garantör ülke Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile Birleşmiş Milletlerin (BM) katılımıyla yarın İsviçre'de başlayacak 5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil edecek.