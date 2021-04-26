5+BM toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki heyet temsil edecek
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5+BM toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki heyet temsil edecek

5+BM toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki heyet temsil edecek
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Kıbrıs'taki Türk ve Rum tarafların yanı sıra garantör ülke Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile Birleşmiş Milletlerin (BM) katılımıyla yarın İsviçre'de başlayacak 5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil edecek.

Kıbrıs'taki Türk ve Rum tarafların yanı sıra garantör ülke Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile Birleşmiş Milletlerin (BM) katılımıyla yarın İsviçre'de başlayacak 5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek.

Konferansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in yanı sıra Kıbrıs'ta garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den temsilciler katılacak.

Türkiye'yi başında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bulunduğu bir heyet temsil edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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