5 binayı boşalttıran kazı: Çatıya çıktıklarında fayansların ayrıldığını gördüler

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir inşaatta gerçekleşen çalışma sırasında, bitişikteki binada yaklaşık 20 santimlik kayma meydana gelirken, yetkililerce çevredeki 5 binadaki 55 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan binada çocuğu oturan anne ise yaptığı açıklamada, olay esnasında fayansların ikiye ayrıldığını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tersane Mahallesi 1661 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, çalışmaları devam eden bir apartmanın inşaatı esnasında bitişiğindeki binada kayma oluştu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, Afad, itfaiye ve ilçe belediyeden yetkililer sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yetkililerce yapılan incelemeler sonucunda inşaatın bitişiğindeki bir binada yaklaşık 20 santim kayma olduğu tespit edildi. Bunun üzerine inşaatın çevresinde bulunan 5 binadaki 55 dairenin tedbir amaçlı boşaltılması kararlaştırıldı. Evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar yakınlarının yanına giderken, bazıları ise inşaat firması yetkililerince otellere yerleştirildi. Kaymanın meydana geldiği bina ile karşısındaki apartman arasına herhangi bir olumsuzluk olmaması amacıyla metal destek yerleştirildi. Öte yandan olayın ardından kazılan temelin kumla doldurulduğu görüldü.

"Fark etmeseler bina devrilebilirdi"

Çocuğunun yaşadığı bina boşaltılan ve aynı zamanda temel kazılan arsayı kat karşılığında müteahhite veren Necla Kırımtat (55), olay esnasında yaşanan paniği anlattı. Kırımtat, "Kızım fark etmiş ilk olarak seslerin geldiğini ama başta birisinin binaya taşındığını düşünmüş. Sonra sesler çoğalınca bakmak için çatıya çıkmış ve baktığında binanın ayrıldığını görmüş. Binada yaşayanların zillerini çalarak boşaltmaları gerektiğini söylemiş. Geceyi bende geçirdiler. Burada zemin sıvı, o yüzden dümdüz temel açmaları mantıksız geldi bana. Bile bile can kaybına yol açabilirdi bu ihmal. Fark etmeselerdi bina bir anda devrilebilirdi. Binalar arasına metal destek konulmuş, tedbir alınmış ama bunun en başta yapılması gerekiyordu. Hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu. - İZMİR