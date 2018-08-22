5 Bin Yıllık Tuz Mağarasına Yoğun İlgi

Çankırı'da Hititler döneminden beri kullanılan Tuz Mağarası, bayramda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıllarca yapılan üretim sonucu içinde birçok galeri oluşan yerin 150 metre altındaki mağara, astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisinin yanı sıra sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor.

Hititler'den kalan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasının turizme kazandırılması için Çankırı Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar da mağarayı ziyaret ediyor.

Çankırı Belediyesinde görevli heykeltıraş Sefer Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağarada kaya tuzu üzerinde Çankırı tarihini yansıtan sembolik figürlerin yer aldığını söyledi.

Mağaranın belediye tarafından yapılan restorasyonunun devam ettiğini anlatan Oruç, "Vatandaşın ilgisinin yüksek olması nedeniyle geçici süreliğine mağarayı ziyarete açtık. Bayramda insanlar yoğun şekilde burayı gezmeye geliyor." dedi.

İçeride çok sayıda eserin de yer aldığını dile getiren Oruç, "Tuz Mağarası'nda tuzdan heykellerin yanında çeşitli hayvan fosilleri de bulunuyor. Orhun Abideleri'nin tuzdan heykelleri var. Gelenler içerideki eserleri çok beğeniyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ferhat Kabasakal da İstanbul'dan tatil için Çankırı'ya geldiğini belirterek, "Akrabalarım burayı çok övdü, biz de görmek istedik. Ailecek geldik. Beklentimizin çok üstünde bir yer olduğunu gördüm. Çok güzel dizayn edilmiş. İçerisindeki sanatsal eserlerin hepsi de çok güzel. Çankırı Belediyesine bu hizmeti bize sunduğu için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.