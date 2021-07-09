5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | Sağlık

5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası Dr. Selim Engez: "Altın Gün'de yapılan hacamatın daha faydalı olduğuna dair rivayetler var" 5 bin yıllık hacamat tedavisi ile ilgili bilgiler veren Dr.

5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası

Dr. Selim Engez:

"Altın Gün'de yapılan hacamatın daha faydalı olduğuna dair rivayetler var"

KAYSERİ - 5 bin yıllık hacamat tedavisi ile ilgili bilgiler veren Dr. Selim Engez, rivayetlere göre hicri ayın 15'inin Salı gününe denk gelmesine 'Altın Gün' denildiğini ve bugün de hacamat tedavisinin daha faydalı olacağının rivayet edildiğini söyledi. Engez, Temmuz'un 27'sinin bu yılki Altın Günlerden biri olduğunu belirterek, hacamatın pratik ve zamandan kazandıran bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Hacamat tedavisinin vücutta birçok dengeyi sağlamak için yapıldığını söyleyen Selim Engez, "Burada Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları yapıyoruz. Bunlar içinde en önemlisi en çok yaptığımız hacamattır. Hacamat yaklaşık 5 bin yıllık bir tedavi yöntemidir. Peygamber efendimizden önce de vardı. Peygamber efendimizin hadislerinde de geçiyor. Özellikle hacamatı biz sağlıklı olmak için yapıyoruz. Hastalarımıza öneriyoruz hem tedavi amaçlı yapıyoruz tarama hacamatı dediğimiz bir uygulama var. Burada hacamatı sağlıklı olmak için, sağlıklı yaşamak için bir aşı gibi düşünüp, şu anda Covid-19 için nasıl aşı oluyorsak Covid-19 için en önemli şeyin aşı olduğunu biliyoruz. O anlamda biz hacamatı bir aşı gibi düşünerek özellikle 6 ayda bir veya 3 ayda bir hacamatın düzenli olarak yapılmasını hastalarımıza öneriyoruz" dedi.

Engez, 27 Temmuz'un Altın Gün olduğunu ve o gün yapılacak tedavinin daha faydalı olacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Halk arasında da bu soru çok soruluyor. Hacamatın altın günleri dediğimiz yıl içinde bazı günler var. Bu günler rivayetlere göre peygamber efendimizden gelen rivayetlere göre hicri ayın 15'i ile Salı günü aynı gün olmasına 'Altın Gün' diyoruz. Mesela 2021'de de bu ayın 27'sinde de Salı günü altın günüdür. Bugünde hacamat yapılmasının çok daha faydası olduğu rivayet ediliyor. Bu nedenle biz öneriyoruz. Daha sağlıklı olmak için daha fazla hastalıklardan kurtulmak için, daha az ağrılarımız olması, daha az başımızın ağrıması, tansiyonumuzun düşük olması yani yüksek tansiyonlar için, şekerimizin dengelenmesi için ben hacamatı şiddetle öneriyorum. Hacamatta şöyle bir şey var. Hacamat çok basit bir operasyondur. Basit bir işlemdir ama çok değerli bir işlemdir. Hasta hacamat olduktan sonra en fazla 15-20 dakika sürer. O hemen işine gidebilir, iş gücü kaybı olmaz. Bu nedenle hacamat çok değerli tedavi yöntemidir."

5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası
5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası
5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası
5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak
Çift doz aşı olup koronavirüse yakalananlarda belirtiler değişti! İşte hastalığı geçirip geçirmediğinizi gösteren yeni 4 semptom
Çift doz aşı olup koronavirüse yakalananlarda belirtiler değişti! İşte hastalığı geçirip geçirmediğinizi gösteren yeni 4 semptom
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Demet Akalın Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 23:24:54. #1.15#

title