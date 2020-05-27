5 bin yıllık tarihin sergilendiği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi sessizliğe büründü
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5 bin yıllık tarihin sergilendiği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi sessizliğe büründü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2008 yılında Japon ve Türk hükümetlerinin iş birliği ile yaptırılan ve kentin 5 bin yıllık tarihinin sergilendiği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz dönemini yaşıyor.

5 bin yıllık tarihin sergilendiği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi sessizliğe büründü
27.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:08

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2008 yılında Japon ve Türk hükümetlerinin iş birliği ile yaptırılan ve kentin 5 bin yıllık tarihinin sergilendiği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz dönemini yaşıyor.

Her yıl başta Japon turistler olmak üzere binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan müzede, yurt içi ve dışı seyahat kısıtlamaları nedeniyle sessizlik hakim.

İlçeye bağlı Çağırkan köyünde Japon ve Türk arkeologların bulduğu tarihi eserlerin sergilendiği müzede, 1985 yılından itibaren yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan Kırşehir'in yaklaşık 5 bin yıllık tarihine ışık tutan eserler bulunuyor.

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkilileri, bu dönemde tadilat çalışması yaparak Kovid-19 salgını sonrasına hazırlık yapıyor.

Yerleşke olarak planlanan müzenin yanında Japon hükümeti tarafından yaptırılan Japon Bahçesi ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü yer alıyor.

Müze ve Japon Bahçesi'ni geçen yıl yaklaşık 100 bin, 2018'de 87 bin, 2017'de ise 80 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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