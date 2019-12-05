05.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:12

5 bin yıllık Kaniş Karum'da kazılar devam ediyor

Kayseri'de 1948 yılından bu yana kazı çalışmalarının sürdüğü 5 bin yıllık Kayseri Kültepe Ören Yeri'nde bu yıl yapılan kazılarda tapınak ve depoya benzeyen büyük bir yer keşfedildiği belirtildi.

Türkiye'nin ve Kayseri'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kültepe- Kaniş-Karum kazı ve restorasyon çalışmaları yapıldı. 12 ay açık kalacak kazı alanında yapılan çalışmalara başkanlık eden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kültepe'de 70 yıldır kazı çalışmaları yapılıyor. Bizim daha önceki kazılarımız bütçe nedeniyle en fazla 4 ay yapılabiliyordu. Bakanlık yeni bir program çerçevesinde bazı kazıları 12 aylık programa aldı. Bunlardan birisi de Kültepe Kaniş-Karum oldu. 12 ay boyunca kazı alanı sürekli açık kalacak. Biz burada yapılacak düzenlemeler varsa onu gerçekleştireceğiz. Kazı, ofis ve depo çalışmaları yapacağız. Bu yıl sadece 2 ay kazı çalışması yaptık. Çalışmalarımız çok geniş ölçekte olmamasına rağmen Kültepe'de tarihe ışık tutan önemli buluntular vardı. Bu sene de Asurlu tüccarların gelmesinden önceki döneme ilişkin kazılar gerçekleştirildi. Asurlu tüccarların Kültepe Kaniş'e gelmesinden 500 yıl kadar öncesinde önemli büyük yapıları bulduk. Biz, büyük yapı içinde idollerin bulunduğu oda keşfedildi. Bu oda o dönemde dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir tapınak gibi alanı kazıyoruz. Tarihi aydınlatacak eserleri çıkarmaya devam ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu