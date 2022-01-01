5 bin yıllık Diyarbakır surlarının çevresi kaçak yapılardan temizleniyor

DİYARBAKIR (DHA) - Unesco Dünya Kültür Mirası listesindeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının etrafındaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. Daha önce 300 yapının yıkıldığı surlarda 5'inci etap çalışmaları kapsamında 100 yapının daha yıkımına başlandı.

Sur ilçesinde bulunan ve tahrip olmuş bölümleriyle ilgili restorasyon çalışmalarının devam ettiği 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının dış kısmındaki surlara bitişik 100 yapının yıkımının 5'inci etap çalışmaları 'Tarihi surlarda diriliş başlıyor' sloganıyla başladı. 5 Ağustos 2021'de kamulaştırma çalışmasının başladığı tarihi surları önceki etap çalışmalarında toplamda 300 yapı yıkıldı. Kamulaştırma ve boşaltma çalışmasının ardından surlar gün yüzüne çıkacak.

Konuşmanın ardından iş makineleri ile kaçak yapıların yıkımına başlandı.